Lifschitz: “Vamos a demostrar que el Frente Progresista existe en Santa Fe más allá de Corral”

4 agosto 2017 / 10:15

El gobernador de la provincia de Santa Fe Miguel Lifschitz, pasó por los estudios de LT3 en el marco de la campaña electoral que llevara a los santafesinos a elegir legisladores el próximo domingo 13 de agosto en lo que serán las primarias abiertas.

Inicialmente Lifschitz se refirió a los dichos del economista Roberto Lavagna, quien manifestó en una entrevista que realizada en radio La Red que el modelo económico de Cambiemos es similar al de los militares y los 90 y que puede derivar en una crisis. “Si fuera dicho por otra persona uno podría tener algunas dudas o pensar que está dicho en el marco de una campaña electoral, pero es un referente económico que uno respeta y creo que hay algunos datos de la realidad que confirman esa mirada, quizás no de forma tan apocalíptica, tal vez demasiado extrema, pero que si no se corrige el rumbo puede llevar a una crisis” aseguró Lifschitz quien remarcó que la industria no termina de despegar ya que los que están mejor se mantienen y los otros van para atrás.

Con respecto a algunas críticas de Corral sobre el financiamiento de la provincia para los municipios, Lifschitz relativizó estos dichos al enmarcarlos en frases de campaña electoral y aseguró que “En la ciudad de Santa Fe tenemos una muy buena propuesta electoral y vamos a demostrar que el Frente Progresista existe allí más allá de Corral”