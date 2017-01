“Los días de semana en horario nocturno sobran taxis”

2 de Enero de 2017 / 11:23

Unos 500 taxis quedarán fuera de circulación a partir de marzo debido al vencimiento de licencias otorgadas en el 2007. La idea del ejecutivo es volver a licitarlas y desde las asociaciones vinculadas a taxistas de la ciudad comenzaron a expresar su malestar ante esta idea.

Mario Cesca de la Asociación de titulares de taxis habló en el programa En Acción y expresó que “la política municipal en su momento generó una política errática de no actualizar los precios y generar una mayor demanda del servicio. El precio no era real y los taxistas le hacíamos competencia al colectivo, es decir, la gente esperaba el colectivo y si no llegaba se tomaba un taxi. Hoy que la tarifa se ha actualizado esta situación ha generado una caída en la cantidad de viajes, “entre semana por ejemplo a partir de las 21 hs que no sale nadie y sobran taxis”.