“Los retiros voluntarios se da en el marco de un desgaste que hizo a los trabajadores aceptarlo”

4 agosto 2017 / 17:35

Pablo Serra, abogado la Unión Obrera Metalúrgica, habló con LT3 tras el cierre definitivo de los Talleres Ferroviarios Rioro. Serra dijo que la empresa no declaró quiebra y la aceptación por parte de los trabajadores, de los retiros voluntarios, no es una decisión libre si no que es un desgaste.

Serra indicó que como gremio, proponían seguir la lucha adelante, tratando de mantener los puestos de trabajos, pero por el desgaste hizo que bajen los brazos “y no es reprochable si no entendible”.