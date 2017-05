“Macri plantea un modelo agroexportador sin importarle el desarrollo industrial del país”

19 mayo 2017 / 07:57

La economista Delfina Rossi habló en el programa Primera Edición tras acompañar en su gira por Europa a la ex presidente Cristina Fernandez de Kirchner y se refirió a las políticas generadas en estos años de gobierno de Cambiemos en la nación al que calificó como un modelo agroexportador que destruyó todo modelo de desarrollo del país.

“El presidente abrió las sesiones del congreso y no nombró una sola vez la palabra industria, incluso los acuerdos comerciales que salió a buscar afuera son para reforzar las exportaciones del cambio sin importar el desarrollo industrial del país, de hecho se ve justamente en la cotidianeidad misma acá en Rosario, lo difícil que es que las empresas se mantengan abiertas” explicó Rossi afirmando que esto genera que cada vez haya más argentinos a los que les cuesta llegar a fin de mes.

Con respecto a su paso por la dirección del Banco Nación durante el gobierno de Cristina, la hija de Agustin Rossi manifestó que al igual que pasó con las discusiones de la oposición de turno sobre su nombramiento, “el gobierno actual sufre muchas acusaciones de nepotismo y de idoneidad con respecto a sus cargos, como ser por ejemplo el de Jorge Macri presidente del grupo Bapro, que creo que no terminó ni la secundaria, pero a mi me interesa hablar de políticas públicas más allá de los nombres, hablar de un modelo de país, de un modelo de bancos y de banca de desarrollo, ese es el debate que hay que dar”.

A su vez Delfina se refirió a su viaje acompañando a Cristina Fernandez de Kirchner en su gira europea y manifestó que la misma “fue una gran experiencia personal. Creo que Cristina sigue demostrando que es una mujer de estado que mira y entiende la Argentina no de manera aislada sino con un correlato de la realidad del mundo.

Por último y ante la cercanía de las elecciones, la militante definió que “la provincia de Buenos Aires es el lugar donde se va a disputar el modelo de país. El liderazgo de Cristina es indiscutible, sea o no con Paso. Me parece de mucha nobleza la candidatura de Randazzo, me parece muy importante que esa lista pueda generar la unidad del peronismo de cara al 2019 que no solo le dispute el poder a Mauricio Macri sino también a Maria Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires.