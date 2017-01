Más de 100 heridos en un accidente de tren en Nueva York

4 enero 2017 / 16:30

Más de 100 personas resultaron heridas este miércoles en un accidente de tren suburbano en el distrito neoyorquino de Brooklyn (Estados Unidos), según han informado los servicios de emergencia.

El incidente ocurrió por razones que se investigan a eso de las 8:30 (10:30 hora argentina) cuando una formación de la empresa Long Island Rail Road se salió de las rieles al llegar al andén 6 de la estación.

Desde la empresa, confirmaron lo ocurrido y avisaron a través de las redes sociales que los servicios se verán afectados. El cuerpo de bomberos indicó que los heridos son 103, ninguno de ellos con lesiones graves.Algunas personas fueron trasladadas en camillas. Otras permanecían sentadas cerca del tren sujetándose hielo en la frente. Algunas estaban sangrando.

Testigos citados por medios locales indicaron que, al parecer, la unidad no hizo una parada completa al entrar en la terminal y chocó con los topes de una vía muerta.

103 injuries reported at scene of Atlantic Terminal LIRR train derailment, all non-life-threatening pic.twitter.com/t5p78cAFlU

— FDNY (@FDNY) 4 de enero de 2017