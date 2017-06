Maxi Rodríguez: “Siento tristeza por lo que está pasando en la institución”

3 junio 2017 / 23:08

“La verdad que no es normal, siento tristeza por lo que está pasando en la institución; lo único que se perjudica es el club” dijo Maxi Rodríguez al termino de la derrota ante Unión en Santa Fe. La Fiera mostró su bronca por la semana conflictiva que vivió el club.

“Si me tengo que quedar lo hago encantado porque es mi casa, y si no sé que hasta el último día dí todo. Nadie me puede reprochar nada. Estamos trabajando en un año muy duro y la verdad que esto desgasta” decía el capitán rojinegro.

“Lo mas fácil siempre es hablar y criticar y creo que tanto yo como el grupo damos la cara, estamos acá adentro, entrenamos en condiciones que no son las ideales pero es la situación que nos toca vivir y ponemos la cara y nos golpean, nos golpean, y nos levantamos una y otra vez” señaló.