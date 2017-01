Osella: “Me preocupa mucho esto de andar emparchando con soluciones a corto plazo”

26 enero 2017 / 8:21

El técnico de Newell’s Diego Osella aseguró en Última Jugada que los atrasos de pagos es algo que no le gusta porque si se prolonga o vuelve a suceder se verá afectado en su trabajo. Por otro lado habló de la ilusión para encarar la segunda parte del campeonato y dijo: “Si podemos sostener lo hecho indudablemente vamos a llegar a la recta final con posibilidad de pelear por el título”. Además habló de la necesidad de transferencias en el club, explicó la situación de Eugenio Isnaldo y aclaró su situación contractual: “Habré sido el contrato más bajo del fútbol argentino en primera división, ahora lo más importante es que estemos todos conformes con lo que se arregló y queden las cosas claras para no volver a caer en la confusión”

Después de los amistosos de ayer por la mañana ante Atlético Paraná, el téncico de Newell’s, Diego Osella, habló durante media hora en el programa de Última Jugada que se emite por LT3. Habló de todo. Desde la ilusión por pelear el título hasta el final a la confusión de su situación contractual antes de la renovación. Se refirió a los presentes de Nacho Scocco, Maxi Rodríguez y Mauro Formica, y también elogió a juveniles como Eugenio Isnaldo, Jalil Elías y Franco Escobar. También contó qué fue lo que pasó con el ahora entrenador de Central Paolo Montero cuando la Lepra visitó a Colón en Santa Fe.

Los refuerzos Jacobo Mansilla y José San Román entrenan juntos con el equipo desde prácticamente el inicio de la pretemporada. “Los fuimos a buscar porque están dentro del presupuesto y no es que nos eligieron por descarte, todo lo contrario, enseguida mostraron ganas de estar con nosotros”, dijo Osella y agregó: “Estamos contentos por tenerlos desde el primer día, no somos muchos y será un torneo complicado, nos da tranquilidad contar con un buen plantel y confiamos en eso”.

¿Llegará otro refuerzo para cubrir el cupo que se abrió por la lesión de Mauricio Tevez? “Dependerá mucho de la economía del club que no es buena”, respondió el técnico de Newlel’s aclarando que “la prioridad es que los chicos estén bien”, aunque admitió: “Si aparece algo con las características que buscamos y acorde a nuestro presupuesto es posible que llegue alguien más”. Por otro lado, Osella explicó la situación de Eugenio Isnaldo, quien no renovó y su contrato vence en junio: “Es una situación de arrastre y al tema dirigencia no llego, Eugenio está muy bien y hasta que me digan lo contrario lo tengo muy bien considerado porque siempre nos ha rendido”.

Sabe Osella que Newell’s necesita de una transferencia. “Para vender hay que proyectar futbolistas y nosotros estamos en proceso de consolidación de algunos -expresó al respecto el DT de la Lepra-. Hay que tener paciencia y capacidad para ponerlos y sostenerlos”. En ese sentido el entrenador rojinegro valoró el crecimiento del volante Jalil Elías y Franco Escobar, de quién consideró que donde más rinde es en la zaga pero lo calificó como un jugador versátil porque también puede funcionar en el lateral derecho. “Newell’s necesita proyectar jugadores porque siempre lo ha hecho y esa ha sido una fuente de ingreso genuino, esta no va a ser la excepción”, aseguró.

Por otra parte Osella habló del funcionamiento colectivo y ponderó las individuales de mitad de cancha hacia adelante. “Teníamos muchos jugadores que juegan bien y había que llevarlos a la mejor versión física, Scocco, Maxi y Formica son jugadores que van un segundo adelante de todos”, expresó el técnico de Newell’s y agregó: “Son los jugadores distintos que tenemos para marcar la diferencia en un partido”. Según el DT de la Lepra, si el torneo arranca el fin de semana del 10 de febrero, “el equipo está bien porque tuvimos tiempo para entrenar”.

“Hemos conseguido una identidad de juego y el desafío es sostenerlo, Newell’s recobró protagonismo y cortó la racha de los clásicos”, manifestó Diego Osella en el programa Última Jugada que se emite por LT3 y agregó: “La acumulación de puntos es muy buena y si podemos sostener es indudable que vamos a llegar a la recta final del campeonato con posibilidades”. Y enseguida agregó: “La ilusión que tenemos todos es pelear hasta el final por lo que hicimos y venimos haciendo, dependerá de nosotros si jugamos cada partido de la manera que lo planifiquemos”.

Sobre la difícil situación económico y los atrasos salariales en el club, Osella fue auténtico y tiró: “Me preocupa mucho esto de andar emparchando con soluciones a corto plazo, a mi no me gusta porque si esto se prolonga o vuelve a suceder me voy a ver afectado en mi trabajo”. Es que el DT leproso considera que “el jugador tiene un límite en su paciencia y necesita una remuneración a tiempo porque en algún momento puede generar una rispidez de la cual no se vuelve” y dijo: “Espero y anhelo que el fútbol termine con estos conflictos y vuelva a la normalidad con los pagos para que las instituciones puedan tener la posibilidad de cumplir, y que de una vez por todas podamos dedicarnos sólo a jugar”.

Por otra parte Osella contó que habrá sido el contrato más bajo del fútbol argentino antes de la renovación pero dijo que “ahora lo importantes es que todos estamos conformes con lo que se arregló y queden las cosas claras para no caer otra vez en la confusión”. En ese sentido el técnico de Newell’s admitió que antes de renovar creyó que su vínculo vencía en diciembre pero tras una charla con el tesorero quedó todo arreglado.

“Armar algo a mi gusto y el grupo de jugadores nos dio la tranquilidad hacer un torneo de una acumulación de puntos importantes porque Newell’s lo necesitaba”, manifestó Osella sobre el último semestre y al ser consultado sobre el rótulo de técnico defensivo y saca puntos respondió: “Las etiquetas son inevitables y no reniego con eso, no lo veo a Simeone renegar en el Atlético Madrid, no veo por qué nosotros tendremos que hacerlo”. Y agregó: “Si tenemos capacidad de pelear hasta el final habrá gente que nos mirará de otra manera”.

Para cerrar Osella señaló que “lo más importante es que Newell’s esté bien” y agregó que “el entusiasmo que tiene la gente es el mismo que tienen los futbolistas por intentar repetir lo que hizo”. Por último se refirió al cruce que tuvo con el ahora técnico de Central Paolo Montero cuando Newell’s visitó a Colón en Santa Fe: “De mi lado no tengo ningún inconveniente, es cosa de partido y queda ahí, seguramente Paolo pensará como yo porque no hemos hecho nada dentro de la cancha para darle motivos de que se enoje con nosotros”.