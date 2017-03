Mesa de Productores Lecheros de Santa Fe: “En Sancor existe la posibilidad del cierre de cuatro plantas”

8 marzo 2017 / 8:45

Marcelo Aimaro, de la Mesa de Productores Lecheros de Santa Fe habló en el programa Primera Edición sobre la crisis que vive actualmente la empresa Sancor con trascendidos de 500 empleados suspendidos y posibilidad del cierre de 4 plantas.

“Como productores y como institución estamos muy preocupados por la situación, pero la misma no dista de lo que está ocurriendo en la lechería a nivel nacional donde muchas empresas están teniendo problemas” manifestó Aimaro quien agregó además que no es menor la cantidad de productores que han desaparecido en este último tiempo por falta de rentabilidad en el sector y debido a los factores climáticos. “Vamos camino a tener que importar leche”.

El referente provincial de la lechería, aseguró que distintas medidas que tomó inicialmente el gobierno nacional, como la quita de retenciones de la soja y el maíz impactaron negativamente en los costos de producción. “Sancor es un emblema nacional, la empresa láctea más importante del país, si no hay una reversión a esto vamos camino a que sean muchas más de las 500 cesantías actuales, tengo entendido que las 4 plantas estaría cerrando. Tiene que haber una reconversión no se si con un crédito, si hay que ponerla en venta, pero el problema que está teniendo Sancor es que la misma es una empresa dimensionada para trabajar siete millones de litros de leche y hoy no debe llegar a dos, cosa que impacta fuertemente en la productividad”.