“Mi hija se equivocó gravemente, pero no hubo nadie para cuidarla”

5 enero 2017 / 9:15

Horacio Maldovan es el padre de Giuliana, la joven de 20 años que falleció días atrás por el consumo de drogas sintéticas en una fiesta electrónica realizada en Arroyo Seco.

En diálogo en el programa Primera Edición, Horacio reconoció que su hija se equivocó, pero reflexionó acerca del poco cuidado que tuvo esa noche, cualquier joven que concurrió a esa fiesta. “Yo se que toda la gente piensa que las 3 mil personas que estaban en la fiesta son drogadictos pero no es así. Mi hija se equivocó, se equivocó muy gravemente pero no era drogadicta. Son jóvenes de 20 años muy influenciables, son chicos divinos pero se equivocan, tiene que haber alguien para cuidarlos, acá no los cuidaban, al contrario, cortaron el agua y hay gente que lo necesitaba”.

“Yo se que esto es noticia hoy, y en una semana ya deja de serlo y Giuli pasa a ser una más. Pero ya son 7 los muertos en fiestas como estas con las 5 de Buenos Aires, y es como que de ahí no pasó nada, ¿A que vamos a esperar? Acá hay responsables, yo no puedo creer que hay gente que diga que no sabia nada, si te hacen un asado en el patio de tu casa te tenes que enterar. El problema es que esto es un negocio, un gran negocio”.

Mi consejo para todos los padres y los chicos es que por favor no se dejen llevar, no necesitan tomar nada para divertirse, aprendan del error de la Giuli, y ojala que no haya ni una Giuli más.