Miguel del Sel habló de su vuelta con Midachi y también tocó la política

26 junio 2017 / 18:01

El humorista Miguel Del Sel habló con LT3 en el programa de Carlos Bermejo sobre la vuelta a los escenarios con Midachi. “Hemos superado las 60 mil entradas anticipadas vendidas en los lugares donde nos vamos a presentar”. Acá en Rosario van a estar en septiembre haciendo dos fechas. También contó que están surgiendo cosas para ir a Miami o Nueva York.

El ex embajador argentino en Panamá dijo que en su primera función en el regreso estaba nervioso. “Hacía seis años que no subía a un escenario, no te olvidas pero hay temores” expresó.

Sobre el tema política, dijo que por ahora no lo piensa, aunque sigue apoyando a Mauricio Macri y las lista de estas elecciones. “Hay que pedir que la gente apueste otra vez por Cambiemos para desterrar las mafias” sostuvo.

Sobre la candidatura de Cristina Kirchner, sostuvo que tenemos una sociedad que supo reaccionar a tiempo y que quiere un país distinto y es el que se está encaminando a lo que deseamos.