“Momo” Venegas: “La CGT es un mamarracho, no conduce a nadie y no saben a dónde van”

05 abril 2017 / 16:56

Gerónimo “Momo” Venegas, secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales, analizó en LT3 el paro general que se llevará a cabo este jueves.

“Mi mirada es que la CGT es un mamarracho, no conducen a nadie y no saben para dónde van. Eso complica la situación porque para que haya un paro hace falta un título. Ellos dicen que debe mejorar la economía, pero lo cierto es que estamos mejor. No se le puede pedir que en un año y medio se arregle todo lo anterior”, explicó en diálogo con Nunca es Tarde.

“Estos dirigentes que están al frente de la CGT son los que nos hicieron perder todos los espacios políticos mientras que llegamos a tener 43 diputados nacionales. Hoy en día los sindicalistas que están ene l gobierno llegaron a través de Massa”, recordó.

También habló sobre la herencia kirchnerista y dijo “que los niños morían de hambre mientras que a partir del gobierno de Macri se empezó a trabajar muy duro”.

“Hay que terminar con el resabio kirchnerista. Espero que se pueda organizar una movilización para que metan presos a todos los que robaron”, dijo el sindicalista y concluyó: “El futuro de Cristina Kirchner es tomar sol a cuadritos, detrás de las rejas”.