Multisectorial: “Los usuarios para enfrentar los tarifazos tendrán que ser magos”

1 de Febrero 2017 / 7:20

Juan Alcaraz, abogado de la multisectorial contra el tarifazo habló en el programa Primera Edición tras los anuncios realizados ayer por el gobierno nacional en relación al del nuevo cuadro tarifario que estará vigente a partir de hoy.

“Me parece que este año bastante mal va a ir la situación si es que no los paramos vía judicial y vía movilización de la gente porque no únicamente van a seguir los tarifazos de la luz, sino que los usuarios van a recibir tarifazos de todos lados, no se como van a hacer en marzo para hacer frente a toda esta situación” explicó Alcaraz quien confirmó además que el lunes “vamos a presentar un amparo respecto a los aumentos dados por la provincia a la EPE, lo que está vigente a partir del 1 de enero y después lo que se tiene que aplicar en marzo”.