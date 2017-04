Newell’s empató con Estudiantes 0 a 0 en el “Coloso”

15 abril 2017 / 13:30

Aunque el equipo de Osella fue más que “El Pincha”, no marcó diferencia en el resultado final. El partido jugado en el Parque Independencia, terminó sin goles y ambos beneficiaron a Boca Juniors.

El equipo rosarino no pudo vencer el arco de Estudiantes y dejó pasar una buena oportunidad de acercarse a la punta del campeonato, ya que si Boca gana este domingo frente a Patronato, le sacará siete puntos de ventaja.

“Nos falto precisión en los últimos metros”, dijo el DT Leproso, quien además aseguró que sus jugadores “hicieron circular bien la pelota” y que esperaba un partido más abierto por parte de Estudiantes de La Plata.

Osella, no criticó directamente la actuación del árbitro Fernando Espinosa y pidió que eso lo analicen los periodistas, pero remarcó que hubo muchos roces y muchas faltas. “Hay una doble falta de Cascini que si la quiere cobrar es expulsión y la dejó pasar, también tuvo compensaciones y eso no me parece bien”, agregó.

El capitán de Newell’s, lamentó haber dejado en casa dos puntos y sin buscar excusas, Maxi Rodríguez señaló que no supieron abrir el partido futbolísticamente.