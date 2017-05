“No existe lugar en Argentina donde se viva un clásico como Newells y Central en Rosario”

14 mayo 2017 / 10:50

Raul Castells, Fundador y Dirigente Nacional del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, reconocido hincha de Newells Old Boys habló en la previa del clásico rosarino de Estadio 3 y contó como vive este importante partido a la distancia.

“No hay un solo lugar de la Argentina que viva un partido como vive el pueblo rosarino el clásico de Central vs Newells. No hay con Altlético y San Martin en Tucuman, ni en Córdoba con Talleres y Belgrano o en Boca River. No existe algo equivalente a lo que se vive en Rosario. Me hace a la imagen de la España en la época de la guerra civil que estaba muy divivido entre franquistas y republicanos” dijo el dirigente social y político argentino quien remarcó que hace falta ganar imperiosamente para seguir prendido arriba.