Odontólogos denuncian persecución del Pami por reclamar pagos atrasados

26 mayo 2017 / 16:24

Los odontólogos que prestan servicio a afiliados a Pami le respondieron a la interventora del Pami local, quién en el programa Primera Edición aseguró que no se adeudan salarios a médicos ni odontólogos.

En contacto con el móvil de LT3, denuncian persecución hacia aquellos que no brindaban atención por encontrarse en un cuarto intermedio de la negociación por el cobro del mes de abril, además de algunas deudas atrasadas.

Norma Cáceres, referente de los casi 200 odontólogos que prestan servicio al Pami, aseguró que “es mentira lo que dice la interventora, ya que no nos pagaron la cápita de abril”.

“Nos molesta la mentira. No es verdad que cobramos. Además hoy durante toda la mañana auditores recorrieron los consultorios para ver quién estaba trabajando y quién no. Es tremendo el proceder, porque estamos el Pami se comprometió a solucionar el tema de los pagos, pero no cumplen”, denunció Cáceres.