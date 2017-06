Osella comunicó que deja de ser el técnico de Newell’s

3 junio 2017 / 22:11

“Ya era una decisión tomada, más allá del resultado de hoy. Hay cosas de las que no se vuelven”, decía Osella al término del partido contra Unión. El DT se mostró “caliente” con conferencia de Bermúdez.

“Hay una línea que cuando se cruza ya no se puede volver atrás”, dijo ante los periodistas a la salida del vestuario de Unión, incluso antes de haber comunicado su decisión al plantel.

El DT empezó hablando del partido y dijo que “en el segundo tiempo el equipo se acomodó mejor, encontramos los espacios, pudimos empatar y sobre el cierre del partido nos quedamos sin nada”, después de unos minutos hablando lanzó “me voy a ir, pero antes le voy a decir todo lo que siento personalmente a Eduardo” evidentemente enojado con el presidente del club.

Antes de decir publicamente que dejaba el cargo; Osella se refirió a la conferencia del presidente Bermúdez, “las palabras de Eduardo desviaron el real problema que tiene la institución. Se menospreció a mi persona y a los clubes que dirigí anteriormente”.

“Desvió la atención diciéndome que me dedique a entrenar y nada mas. Estuvieron 40 minutos hablando en conferencia y me deja mal parado adelante de toda la gente. Esto generó un desgaste muy grande que no se puede disimular” lanzó Osella.