Otro hecho de femicidio ayer por la tarde y ya suman dos en la Ciudad en 24 horas

7 Noviembre 2017 / 10:30

Dos nuevos hechos de femicidio tuvieron lugar en Rosario en la jornada de ayer. El primero de ellos registrado en horas de la mañana en un edificio de la zona sur de la Ciudad, donde una mujer murió al caer desde el séptimo piso, se investiga por este hecho a un sujeto masculino con quien habría mantenido una relación sexual casual. Otro de los sucesos tuvo lugar por la tarde de ayer Lunes, en una zona precaria en Avellaneda y Pasaje Palpa.

La fiscal Marisol Fabro explicó al móvil de LT3 que este segundo hecho parte de un llamado al 911, por parte de un hombre que denunció que su pareja aparentemente se había suicidado y cuando los efectivos policiales se hacen presentes en el lugar advierten que no había coincidencia entre el relato de quien realizó el llamado y lo que la escena del hecho presentaba, de esta forma la fiscal ordenó la detención del sujeto.

Lo que se conoce por el momento es que la víctima fue identificada como Sabrina Vallejos, de 22 años, y el sospechoso dentificado como Martín R, quien manifestó que la chica estaba colgada en el baño con una sabana, y que al ser hallada por este en esa posición intentó bajarla y se habría golpeado la frente.

Fabro indicó que según peritajes la soga no tenía signos de haber estado atada en alguno de sus extremos, y que por otro lado el cuerpo de la mujer no presentaba ningún surco de ahorcadura en su cuello. Lo que si hallaron es que tenía una golpe profundo en el parietal derecho, esto encendió la alarma de que no se trataba de un suicidio. Los padres y vecinos de la pareja expresaron que era una relación violenta pero no mediaba ninguna denuncia previa.

SI VOS O ALGUNA MUJER QUE CONOCES SUFRE DE VIOLENCIA DE GENERO COMUNICATE DE MANERA GRATUITA A LA LÍNEA 144