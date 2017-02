Parietti sobre las escuchas en AFA: “En 30 años he recibido muchas llamadas de ese tipo”

7 febrero 2017 / 14:35

Luis Parietti, miembro del Tribunal de Disciplina de AFA, habló en el programa Estadio 3 y se refirió a los audios que de conversaciones entre Angelici con Mitjans y Segura que fueron difundidos en el programa “No Todo Pasa” de TyC Sports.

“Realmente estoy asombrado de todo esto, yo no se si la dimensión de todo esto es tan grave como para una escucha, pero bueno es la sociedad que vivimos hoy. Opinión personal, sobre Fernando no puedo decir nada porque lo conozco hace muchos años, no se si esto lo puedo llamar corrupción tampoco. Mentiría si no te diría que no he recibido en estos 30 años de trabajo llamados de este estilo, dirigentes, gente del gremio, vienen presionan, es moneda corriente esto, no se si está bien o está mal pero así se maneja normalmente esto, cada uno aboga por sus jugadores. Clubes de primera, del ascenso entre otros” explicó Parietti.