Parrilli: la filtración del audio “es un mensaje cuasi mafioso a la oposición”

24 enero 2017 / 19:33

El ex titular de la AFI insistió que el audio que se dio a conocer de una charla con la ex presidente Cristina Kirchner “tiene similitudes con el Watergate” de los Estados Unidos.

El ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, dijo que la difusión de escuchas telefónicas entre él y la ex presidenta Cristina Kirchner “es un mensaje cuasi mafioso a toda la oposición” e insistió con que tiene similitudes con el “Watergate” de los Estados Unidos.

“Uno siente una vulnerabilidad muy grande”, sostuvo Parrilli en relación a la difusión de las escuchas en las que la ex mandataria le pide el detalle de las causas “armadas” (aunque luego se corrige y alude a las causas en las que denunciaron) al ex director de Operaciones de la Side Antonio “Jaime” Stiuso.

Parrilli consideró que, detrás de eso, “hay un mensaje muy claro, aparte de violentar la intimidad, un mensaje a toda la oposición, un mensaje cuasi mafioso”.

En este sentido, anunció que pedirá explicaciones por la difusión de los audios al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, porque el mecanismo de escuchas se encuentra bajo la órbita del Máximo Tribunal.

Así lo expresó el ex titular de la AFI y ex secretario general de la Presidencia en declaraciones radiales, en las que insistió en señalar que las escuchas tuvieron como único objetivo “hacer espionaje político sobre Cristina Kirchner” que, durante esos meses, llevaba adelante visitas y reuniones “con intelectuales y científicos” en Buenos Aires.

“De esto es responsable el presidente Macri, el ministro (de Justicia, Germán) Garavano, el señor (Gustavo) Arribas (actual titular de la AFI) y algunos fiscales”, indicó Parrilli.

Por su parte, la legisladora porteña Graciela Ocaña (Confianza Pública) consideró que el contenido de las difundidas escuchas de una conversación entre la ex presidenta y el ex titular de la AFI sobre el ex espía Antonio Stiuso exhiben “la forma de gobernar con carpetazos” que tenía el kirchnerismo.

“Uno siente vergüenza ajena. Está clara la forma de gobernar con carpetazos, de armar causas judiciales”, señaló Ocaña en declaraciones formuladas esta mañana a la radio La Red, en la que aseguró también haber sido víctima de esa metodología “en el 2009, con la causa de la mafia de los medicamentos”.

En este marco, aseguró que, en el mundo, los organismos de Inteligencia “cumplen otra función relacionada con la defensa, con la persecución de delitos complejos”.

Respecto de la función de la otrora Secretaría de Inteligencia, Graciela Ocaña -denunciante en distintas causas contra funcionarios kirchneristas- destacó la necesidad de que, en el país, “se dé una discusión sobre los servicios de inteligencia”.

De hecho, sostuvo que, en su caso, peleó “durante años para que se modificara la Ley de Inteligencia” porque -argumentó- “el Congreso Nacional nunca ejerció el control”.

“Todo lo que pasa, con el tema Gustavo Arribas (actual titular de la AFI, denunciado por el cobro de una suma de dinero por parte de un operador vinculado con la investiga empresa brasileña Odebrecht), merece que se dé una discusión sobre los servicios de inteligencia en la Argentina”, sostuvo.

Fuente: Télam