Periodista contó qué pasó en un nuevo repudio a la gobernadora de Santa Cruz

08 mayo 2017 / 18:12

Rubén Lasagno, de OPI Santa Cruz dialogó con Carlos Bermejo sobre la situación en la provincia de Santa Cruz. Contó que “la gente va a protestar porque no se pagan salarios, porque los chicos no tienen clases y porque no hay diálogo”.

El periodista también explicó que “se está pagando con retraso por eso donde está la gobernadora Alicia Kirchner, la gente va a protestar”, en relación a la cantidad de gente que manifestó su repudio frente a la gobernación de esa provincia en el día de hoy.

“Esto es una cadena hasta que la gobernadora no pague todos los salarios. Está claro que a dónde esté la gobernadora, la gente va a ir a reclamarle los sueldos”, detalló.

“Aquí se invirtieron dineros públicos que son de todos los argentinos, pero la plata se esfuma, entra como en un pozo negro, pero en realidad acá nos damos cuenta que algunos se la llevaron al bolsillo”, amplió Lasagno.