Perotti: “Con el tema hídrico en Santa Fe están haciendo lo mismo que la inseguridad, niegan el problema”

19 enero 2017 / 9:19

El Senador nacional por Santa Fe, Omar Perotti habló en el programa Primera Edición y se refirió al temporal que azotó a la provincia y que afectó seriamente a varias localidades del sur y centro de la misma que quedaron bajo el agua.

“Uno ha mantenido silencio durante los primeros días porque en estas situaciones de emergencia se tiene que unificar la asistencia.En las instancias nacionales nosotros presentamos en la cámara un proyecto de asistencia productiva, ya que además de necesitarse inmediamente una ayuda a la hora de volver a casa, la reconstrucción de la cuenca lechera no es algo automático que el agua baja y de la noche a la mañana ya se puede volver a trabajar” explicó Perotti.

Por otro lado, el senador nacional por Santa Fe cargó contra los gobiernos socialistas al decir que han minimizado los problemas de lluvias y no han realizado las obras hídricas necesarias que si por ejemplo comenzó a realizar Córdoba. “Nadie puede darse por sorprendido con lo que ha pasado, no es la primera vez que se dan lluvias de este tipo. Es lo mismo que pasó con el tema de la inseguridad, se lo niega, se lo deja pasar, pensando que es una lluvia excepcional, hasta que ya no puede negarse más porque estas lluvias son cada vez más recurrentes y las advertencias estuvieron todas, al menos en la cuenca lechera”

Por último Perotti aseguró que la provincia tiene que tener un seguro multiriesgo, siendo que se tiene la mayoría de las empresas aseguradoras en su propio suelo. “Acá hay mucho verso, mucha planificación estratégica, muchos nodos, pero no han resuelto absolutamente nada”.