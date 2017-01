Pignanelli: “A Macri le están haciendo el diario de Irigoyen”

19 enero 2017 / 9:47

El ex titular del Banco Central de la Argentina y asesor del gabinete económico del Frente Renovador, Aldo Pignanelli habló en el programa Primera Edición a raíz de la designación de Javier Gonzalez Fraga como nuevo presidente del Banco Nación en remplazo de Carlos Melconian.

“Macri no encuentra el rumbo, en el caso de la salida de Melconian esto es más marcado, ya que desde siempre fue alguien que acompañó durante toda la campaña. El Banco Nación si bien es el más importante de la Argentina y es el banco del estado, es un cargo de tercer nivel dentro del gabinete económico, no es un cargo que fije políticas, no tiene nivel de decisión” explicó Pignanelli y agregó que Gonzalez Fraga fue candidato a presidente de Sanz, por lo que seguramente el presidente de la nación está cumpliendo con algún compromiso con el radicalismo”.