“Podemos inferir que no hubo contaminación en el Río Paraná”

31 enero 2017 / 9:47

El Secretario de medio ambiente de la provincia de Santa Fe, César Mackler habló en el programa Primera Edición y se refirió al derrame de aceite que se produjo ayer en el río Paraná a la altura de Puerto San Martín.

Son unos 800 litros que se esparcieron en los cursos de agua provenientes de los muelles que la empresa Bunge opera en la ciudad de Puerto General San Martín y dijo que la empresa será sancionada.

El derrame de aproximadamente 800 litros se produjo en uno de los muelles que la empresa Bunge tiene en la zona. “Cerca de las 5 de la mañana una bomba que trasladaba aceite a los tanques de acumulación falló. Estos tanques son rodeados por un recinto de contención por si hay este tipo de fallas, pero en el caso de esta empresa tiene una válvula para limpieza que falló y derivó directamente en el río” explicó Mackler.

Por otra parte el secretario de medio ambiente destacó que se trabajó muy bien la contingencia por lo cual “podemos inferir que no hubo contaminación, aunque de todos modos vamos a tomar muestras en el día de la fecha para confirmar esta hipótesis ya que si bien el producto no es tóxico, esto no implica que no sea contaminante”.