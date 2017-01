18 enero 2017 / 11:20

El ahora ex secretario de Asuntos Hídricos de la provincia, Roberto Porta habló en el programa En Acción y se refirió a la desprolija situación que derivo en su desplazamiento como miembro del gabinete del gobernador Lifschitz. “Nunca me llamaron para decirme que diera un paso al costado y me enteré por los medios anoche que yo había renunciado, cosa que he desmentido. Oficialmente nadie se comunicó conmigo”.