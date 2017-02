Preocupación de los vecinos por un escape de gas en Cerrito al 700

10 febrero 2017 / 11:39 Imagen: Celina Mutti Lovera – Diario La Capital

Operarios realizaban trabajos subterráneos en la red eléctrica en Cerrito al 700 cuando se produjo una fuga de gas que causó alerta entre los vecinos de la zona que decidieron cortar la calle y dar aviso a los organismos oficiales.

Personal de Litoral Gas y Bomberos Zapadores arribaron al lugar para frenar la fuga aunque pasada una hora no lo habían conseguido.

“La EPE llamó a Litoral Gas y nosotros nos pusimos a dirigir el tránsito para que no sigan pasando”, explicó una vecina que se quejó de que pasada una hora y media no habían podido frenar la fuga, y agregó: “Lo que pasa es que no cortan el gas porque no hay llave de cierre, como ocurrió en calle Salta”.

Fuente: Diario La Capital