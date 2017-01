Primera conferencia de Trump: “Construiremos un muro y México nos devolverá el dinero”

11 enero 2017 / 15:00

Donald Trump ofreció este miércoles la primera rueda de prensa en más de cinco meses, en la que aseguró que será un gran productor de puestos de trabajo y minimizó los potenciales problemas de su estrecha relación con el presidente ruso Vladimir Putin.

El presidente electo comenzó su mensaje agradeciendo a los medios que no publicaron un informe de Inteligencia no verificado, filtrado el martes, que lo vinculan al gobierno ruso, y calificó el documento como “sin sentido”. Además, justificó la falta de conferencias en el tramo final de la campaña: “Dejamos de organizarlas porque estábamos teniendo muchas noticias incorrectas”.

Un periodista le preguntó sobre la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos, una de las más polémicas propuestas del magnate en campaña.

“Lo vamos a construir. No voy a esperar año y medio. México nos va a reembolsar. No importa si es con impuesto o un pago. México nos reembolsará”, dijo Trump.

Luego llegaron las preguntas sobre futuros conflictos de interés entre sus negocios y su función.

Contestó: “Me ofrecieron hacer un negocio por 2 mil millones de dólares, este fin de semana, en Dubai y lo rechacé. Y no tuve por qué hacerlo. Pero no quería aprovecharme. Pude haberlo hecho y gobernar. Pero no me gusta, no lo quiero hacer”.

Además, Trump sorprendió al apuntar contra Rusia como autor de los hackeos al Comité Demócrata. “Hemos sido atacados cibernéticamente por Rusia y por otros países del mundo”, aseguró el magnate, quien se ha reunido en varias oportunidades con las agencias de inteligencia.