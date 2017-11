Proponen el 28 de Octubre como día de tributo a la amistad

6 Noviembre 2017 / 11:00

Como una manera de honrar la memoria de los cinco argentinos que perdieron su vida en el fatídico atentado de Nueva York, elevarán un escrito al Concejo de la Ciudad para que el 28 de Octubre sea declarado como un día tributo a la amistad.

Maximiliano Bosch, presidente de la Asociación de Ex Alumnos del Politécnico de Rosario, explicó al programa La Vidriera que la iniciativa no surge de ellos en sí, sino que la misma sale de un grupo de amigos de las víctimas del Rowing Club, quienes se contactaron con la Asociación de Ex Alumnos para extenderles el proyecto con esta idea y ver si contaban con su apoyo.

Bosch afirmó que desde la Asociación vieron con ojos positivos la misma y no dudaron en adherir. En estos días los responsables de la misma la estarían llevando al Concejo para su tratamiento. “Nos pareció una buena iniciativa así que decidimos apoyarla”.