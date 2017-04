¿Puede llegar el sistema de traslado de pasajeros Cabify a Rosario?

24 abril 2017 / 15:52

Carlos Cardozo, concejal de Cambiemos fue consultado por el programa La Barra De Casal al respecto. El edil aseguró que sólo taxis y remises están habilitados para ese tipo de transporte. “Una cosa es la asistencia, como Easytaxi y otra cosa es un servicio paralelo y no contemplado en las ordenanzas municipales”, amplió.

En sintonía con la consulta, Cardozo aprovechó y cargó contra el municipio por la falta de controles en los transportes que no están autorizados. “Alguna vez la Municipalidad va a tener que decidir qué hace con los remises truchos. Todos sabemos dónde están las centrales. Además, si el servicio de colectivo es deficiente, la gente recurre al remís trucho, pero también es verdad que el municipio está avalando algo que está fuera de la ley. No se actúa sobre el control de este tipo de cuestiones porque de algún modo compensa el déficit de los colectivos porque no acciones concretas”, apuntó.

QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA CABIFY, QUE LLEGARÍA A ROSARIO EN MAYO

Una importante empresa en expansión que tiene una fuerte presencia en varias ciudades de España y en las capitales más importantes de Iberoamérica. Según informaron a través de comunicación oficial, actualmente está ampliando sus servicios en Argentina y en días desembarca en Rosario.

Para viajar por Cabify hay que descargar una aplicación que está disponible en teléfonos iOS y Android. Es una manera segura de viajar, con choferes matriculados y las mejores tarifas del servicio.