¿Que tareas que realiza la dirección de tránsito para reordenar la circulación en el microcentro?

27 abril 2017 / 12:27

El director de Tránsito de la ciudad de Rosario, Gustavo Adda habló en el programa Primera Edición y se refirió a las tareas que se realizan en el microcentro para evitar el caos vehicular y mejorar la circulación en ese radio de los autos particulares y el transporte público.

“El sector central de la ciudad es un sector complejo, somos muchos en un mismo lugar, y creo que el hecho de poder movilizarnos de manera ordenada y segura es la premisa que tenemos que mantener aquí. Ayer hemos retomado una temática relacionada con la la disgregación vehícular que tiene que ver con el ordenamiento y la seguridad vial para que no convivan sino que cohexistan los distintos sistemas, por ejemplo que la bici no tenga que ir por el lado del colectivo, que el auto particular tenga una vía de circulación propia y el transporte urbano de pasajeros tenga otra con total exclusividad, por lo cual estamos analizando esto con ojo crítico” explicó Adda.