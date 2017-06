23 junio 2017 / 17:57

El reclamo será el el lunes a las 11 de la mañana y participaran odontólogos del Pami, militantes de CTA Autónoma y ATE Rosario en San Lorenzo 926. Cortarán la calle en reclamo de la reincorporación de Norma Cáceres, la delegada gremial de los dentistas prestadores de PAMI, que fue despedida la semana pasada.

Norma Cáceres, habló con LT3 y dijo que no hay motivos por este despido y no la reicorporar. “Estamos ante una actitud caprichosa, porque no hay argumentos”.