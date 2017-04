Sampaoli: “Están jugando con mi nombre”

14 abril 2017 / 13:50

Jorge Sampaoli le puso paños fríos hoy a su inminente acuerdo con la AFA para dirigir al seleccionado argentino al sostener que “se está jugando” con su “nombre relacionado con supuestos”, y advirtió que “cuando tenga que comunicar algo” lo hará “personalmente” al presidente de Sevilla.

“No hay nada de cierto en que me vaya a reunir con nadie de la AFA, no me reuniría ni con mi hermano días antes de un partido. Esta ciudad me ha mostrado un cariño exagerado y de cara al final dejaré todo para que el equipo esté lo más arriba posible. ¿Técnico ya de Argentina? Para algo tan importante tendría que haber un encuentro personal, que no ha habido”, sostuvo.

Y siguió: “Si hubiera dado ‘el sí’ es que ya sería entrenador de la selección argentina, y eso no es verdad. Yo no decido el futuro. Todo lo que pase después de estas siete fechas no me interesa. Ya fui técnico del barcelona, del PSG, de Holanda… se está jugando con mi nombre y no puedo salir a aclararlo todos los días. Si el club saca un comunicado cada vez que se me relaciona con otro club, serían muchos comunicados”.

El argentino sí dejó claro que “cualquier cosa” que tenga que decirle al presidente -José Castro- se la dirá “a él directamente”. “No depende de mí la renovación. Cada circunstancia tiene cada momento, tendrá que ir por el camino que me corresponda. Tengo un contrato que tiene aristas favorables a la destitución que no se han modificado. Seguiré cómo estaba”, insistió.