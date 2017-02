14 febrero 2017 / 10:25

El presidente de Paseo Pellegrini Leonadro Montero habló con el móvil de LT3 y rompió con un imaginario colectivo al afirmar que para el sector, San Valentín no representa un incremento en las ventas.

“Generalmente este día no es un día demasiado interesante para la gastronomía. Puede haber algún lugar en particular que puede ser un llamador para los novios en estos días, pero en general no, y menos si cae un día de semana” aseguró el referente de Paseo Pellegrini.