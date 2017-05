14 mayo 2017 / 20:02

El delantero de Newells Old Boys, Ignacio Scocco habló con Estadio 3 tras la derrota de su equipo ante Rosario Central por 3 a 1 en el Coloso y afirmó que es muy difícil hacer un análisis de un partido que se perdió por errores propios y por no poder encontrar el pase entre líneas para desnivelar. “Se hizo un partido en el cual no nos sentimos cómodos, si mal no recuerdo ellos llegaron tres veces y nosotros también”.