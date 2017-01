Se encuentra en estado crítico el joven de 14 años baleado tras disputa familiar

11 enero 2017 / 12:21

Dylan Gavilán, es un joven de 14 años que recibió un balazo anoche en una violenta pelea entre sus padres. El padre del joven habló con el móvil de LT3 y explicó que ya había denunciado a su ex mujer por episodios de violencia anterior.

“De manera reiterada ya hemos denunciado a la madre de Dylan que es una persona que pasa, tira tiros, más que nada porque siempre en la violencia de género se culpa a los hombres y yo estoy criando a mis hijos separado hace 2 años y cada un mes o dos meses teníamos que soportar esta situación. Ayer se bajaron me patearon la puerta ella junto a tres hombres que me quisieron sacar de la casa en forma violenta. Uno desde un Bora disparó y yo grite que no que estaba la criatura, ese es el que me rozó a mi y después disparó de nuevo y le dio a Dylan” relató entre llantos el padre del joven quien permanece en estado “crítico” y “con asistencia respiratoria mecánica” en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

Natalia, la madre del joven ya ha sido detenida y la policía busca el automóvil Volkswagen Bora que participó de este crudo evento. Minutos más tarde Carolina Binner, vicedirectora del nosocomio, brindó el parte médico de la adolescente. “El niño entra cerca de las 23.30 de anoche, se le practica una tomografía para evaluar las lesiones que tenía. Ingresó al quirófano donde lo atendió el grupo de neurocirujanos. Ahora el niño se encuentra en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos con asistencia mecánica respiratoria y hemodinámicamente compensado”.