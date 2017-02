Segmento café de por medio: Fernanda Gigliani

13 febrero 2017 / 18:20

La concejala por el bloque peronista Iniciativa Popular, Fernanda Gigliani, pasó por los estudios de LT3 para participar del segmento del programa Nunca Es Tarde, “un café de por medio”, en donde en forma distendida se tocan temas vinculados a la ciudad desde la mirada de un funcionario p{ublico.

“Hace mucho tiempo que milito en política y recorro los barrios de la ciudad. Actualmente la ciudad está en una situación que me preocupa profundamente, que no esta desligada de una realidad nacional, y no me refiero solamente en cuestiones urbanas como infraestructura o servicios sino también con respecto al aumento de la pobreza” afirmó Gigliani.