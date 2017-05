Sergio Cortés adelantó su show “The Michael Jackson Experience” que se presenta en Rosario

18 mayo 2017 / 18:10

Sergio Cortés (el clon de Michael Jackson) dialogó con Carlos Bermejo en el programa Nunca es Tarde sobre el homenaje más premiado de “El Rey del Pop”, que llega por primera vez a Rosario para presentarse en el Teatro El Círculo, el sábado 20 de mayo, a las 21.30 hs.

Luego de su gran éxito en Europa y en su primera visita a Buenos Aires, regresa a Argentina Sergio Cortés, el cantante y bailarín nacido en Barcelona, considerado por el propio Michael Jackson su doble más fiel, para deslumbrar con su nuevo show. El espectáculo, más que un tributo es un homenaje de primer nivel con músicos y bailarines fuera de serie, vestuarios y coreografías espectaculares, puesta en escena y efectos especiales, y un Sergio Cortés con la humildad y talento que sólo tienen los grandes artistas.

“Me siento bendecido con esto, no me he hecho nada de cirugía, es algo natural”, explicó Cortés sobre su parecido físico al Rey del Pop.

Era la época en la que la serie Fama copaba la televisión y Sergio Cortés usaba una larga melena enrulada, ropa negra y cadenas. Como a tantas celebridades, al llamativo adolescente “lo descubrieron” mientras caminaba por las calles de Barcelona volviendo del colegio secundario. Su descubridor no era un cazatalentos, pero sí un periodista, que al ver el parecido físico del joven con Michael Jackson, encontró su próxima nota.

El hombre le ofreció a Sergio, de 16 años, caracterizarse como el Michael de ese momento, el de Bad, y contar un poco de su vida. El resultado llamó la atención de unos suizos, encargados de la promoción del perfume del Rey del Pop, que lo contrataron para hacer presencia en eventos.