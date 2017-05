22 mayo 2017 / 16:15

Omar Calzia, presidente de la Cámara de Transportistas Escolares, habló con La Barra de Casal sobre el proyecto de Zignago de multar a todo aquel que pare en doble fila o en lugares que no se pueda estacionar. Calzia dijo que “la sanción es el único camino junto con la educación, pero si al conductor no se le toca el bolsillo no cambia en mal hábito”.