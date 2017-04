“Si perdemos las elecciones, es un fracaso”, aseguró Mauricio Macri

5 abril 2017 / 18:00

El presidente Mauricio Macri analizó el escenario electoral en un reportaje en inglés con la agencia internacional Bloomberg y confiado de las posibilidades de Cambiemos dijo que “sería un fracaso” perder en octubre.

“Nosotros pretendemos convertirnos en la primera minoría. Sabemos que un gran resultado no va a ser suficiente para obtener la mayoría, pero igualmente vamos a continuar creando espacios de diálogo con el resto de los bloques”, dijo el jefe de Estado.

“Yo creo en lo que estamos haciendo. No dependemos de Cristina o de cualquier otro. Dependemos de lo que estamos haciendo todos los días. Quiero trabajar para solucionar los problemas de los argentinos y no me importa lo que ellos hagan”, remarcó.

“Ellos son opositores y que defiendan las ideas que crean que deben defender. Yo defiendo otras: tenemos un gran futuro y tenemos que definir nuestro rol en un escenario global, con reglas claras”, profundizó Macri.