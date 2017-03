Siete hombres fueron detenidos por distintos hechos de violencia de género

20 marzo 2017 / 12:00

Siete Hombres fueron detenidos en las últimas horas, en distintas causas por violencia de género.

El primer episodio ocurrió en una vivienda de barrio Godoy. Allí un hombre de 30 años amenazó y agredió físicamente a su pareja, una mujer de 29 años. La policía detuvo al agresor, quien tenía un pedido de captura a solicitud del Juzgado de Ejecución Penal.

En otra vivienda de barrio Godoy la expareja de una joven de 22 años llegó su casa y ocasionó daños en la puerta de ingreso. Un móvil del Comando Radioeléctrico que se encontraba patrullando llegó al lugar rápidamente y logro detenerlo ante los pedido de auxilio de la víctima.

Asimismo, en barrio Ludueña una mujer de 42 años fue agredida por su expareja de 42 años, quien quedó detenido en Comisaría 12ª.

En Avellaneda 3200 una mujer fue agredida por su expareja que se encontraba a bordo de un automóvil Peugeot 206 color gris. El agresor tiene 24 años y fue demorado en Comisaría 19ª.

En Acevedo y Ovidio Lagos fue detenido un hombre de 42 años que tenía prohibición de acercamiento por el Juzgado Colegiado de Familia N° 5. No obstante, fue hasta la casa de su ex e intentó agredirla. Tras el llamado al 911 y la prohibición de acercamiento, la policía lo detuvo y quedó demorado en Comisaría 18ª.

En Esmeralda 3800 un hombre fue demorado por efectivos policiales por no acatar la prohibición de acercamiento. Pese a la exclusión de hogar del juzgado Colegiado de Familia Nº 5 fue hasta la casa de su expareja, quien hizo la denuncia y el hombre fue llevado a la comisaría 16ª.

Finalmente, en barrio La Cerámica un hombre le pegó a su pareja y a sus hijas menores. La mujer denunció al hombre de 36 años, quien fue arrestado y trasladado a la seccional 30ª.

Fuente: Diario La Capital