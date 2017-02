Silberstein: “Tomamos los máximos recaudos a la hora de evaluar a quienes se desempeñarán como fiscales”

24 febrero 2017 / 10:44

El Ministro de Justicia de Santa Fe, Ricardo Silberstein, habló en el programa Primera Edición tras conocerse la noticia de que solamente 4 de 316 candidatos a fiscales aprobaron el examen con la calificación de “superó ampliamente”, uno de los requisitos solicitados para ocupar el cargo”.

“El examen de fiscales titulares que se convocó recientemente, en la evaluación participan representantes del colegio de abogados, de magistrados y de las universidades públicas que envían a distintos especialistas en derecho penal que se convierten en jurados y son los que evalúan la práctica, antecedentes y preparación profesional de la especialidad. El poder ejecutivo no participa de la evaluación” explicó Silberstein quien aseguró a su vez que desde el gobierno provincial “estamos tomando los máximos recaudos para quienes van a desempeñarse en el Ministerio Público de la Acusación, porque estamos hablando nada más y nada menos que de seguridad”.

Y en esta misma dirección el Ministro de Justicia de Santa Fe aseguró que “si no se pueden cubrir las vacantes, se esperará y se llamará a otro concurso, pero no se van a tomar personas que no tengan la formación necesaria”.