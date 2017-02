Stolbizer: “Hay errores muy recurrentes en este gobierno, medidas torpes”

16 febrero 2017 / 19:00

La diputada nacional Margarita Stlobizer, habló en el programa Nunca Es Tarde, acerca de la conferencia de prensa brindada por el presidente de la nación Mauricio Macri en la cual anunció la anulación del decreto sobre las jubilaciones.

“La verdad no lo escuché, acabo de terminar reuniones que tenía y no pude hacerlo” se sinceró la diputada, quien de todos modos expresó que hay que diferenciar las cosas, sino caemos en la trampa de que todos son lo mismo y todos son iguales, yo tengo una mirada crítica y de preocupación de este gobierno y de todos los errores recurrentes del mismo en el cual la gente había confiado mucho en que el mismo iba a ser un cambio, una mejor institucionalidad, transparencia, y me parece que no están siendo lo suficientemente cuidadosos. Son medidas torpes, deben acostumbrarse a consultar” expresó Stolbizer, quien aseguró que además cree que el macrismo empezó la campaña electoral en forma anticipada motivo por el cual ahora no están teniendo tanto diálogo con la oposición.