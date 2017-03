Teo Gutierrez: “Si fuera por temas futbolísticos creo que no tendría que haber salido”

17 marzo 2017 / 23:42

El delantero colombiano de Rosario Central, Teo Gutierrez habló con Marcelo Lamberti al finalizar el partido en que el canalla triunfó agónicamente sobre el final contra Quilmes con gol de Camacho y se refirió a su salida del primer equipo auriazul y dijo que respeta la decisión del técnico pero que no debería haber salido si era por temas futbolísticos porque venía jugando bien.

Gutierrez luego fiel a su estilo entre irónico y mordaz explicó la situación del penal que finalmente terminó pateando Marco Ruben y expresó “no tengo la culpa que lo haya errado, yo me tenía fe para convertirlo y llevarnos los tres puntos, al final terminamos perdiendo tres puntos, pero bueno, él es el capitán, yo decidí dejárselo patear a él y lo erró, ahora tenemos que apoyarlo, hay muchos 9 que erran penales”.

A su vez el colombiano que finalmente no fue convocado por Pekerman para la selección dijo que no le molesta esta situación ya que aprovechará a pasar más tiempo con su familia y con respecto a su presencia en el banco del canalla en el partido de hoy, respondió en forma tajante que no está acostumbrado a estar en el banco, pero que si le toca hacerlo lo respetará… “aunque creo que al equipo no le conviene. De todos modos quiero disfrutar este momento ya que en Mayo se termina mi contrato y me voy”.