Tinelli estalló contra el Gobierno por “no pagar” la rescisión de contrato del Fútbol Para Todos

26 diciembre 2016 / 16:35

El final del programa Fútbol Para Todos que vinculó al Estado argentino y la AFA durante siete años está envuelto en polémica y acusaciones. Hoy, el que estalló fue Marcelo Tinelli en su cuenta de Twitter reclamando el pago de una deuda con los clubes y lo acordado en la rescisión del contrato entre las partes.

En diez frases lapidarias se refirió a la gran crisis que atraviesa el fútbol argentino. Y señaló al Gobierno como único responsable de la delicada situación de los clubes.

“No puede ser que los clubes no tengan plata ni para comprar un pan dulce”, se lo escuchó decir en una de esas reuniones. Los convocados coincidieron en que la situación ya no da para más: “Nos pedían el estatuto, nos pedían de todo, y no nos dan nada a cambio”, se quejaron. “Los clubes están en la lona y no pueden pagarle ni a sus empleados”, finalizó la reunión Tinelli visiblemente enojado y frente a varios testigos.

El Gobierno decide unilateralmente la rescición del contrato de FPT. Ahora para pagar exige la aprobación del nuevo estatuto. — marcelo tinelli (@cuervotinelli) 26 de diciembre de 2016

Basta de decir desde el Gobierno que los dirigentes de futbol son chorros y que hay clubes que tienen que cerrar. Eso es una mentira — marcelo tinelli (@cuervotinelli) 26 de diciembre de 2016

Seguramente en el futbol como en la política hay gente deshonesta, pero la funcion social y deportiva de los clubes es maravillosa — marcelo tinelli (@cuervotinelli) 26 de diciembre de 2016

Y somos una gran mayoria los dirigentes honestos que ponemos dinero de nuestro bolsillo para mantener a nuestros clubes y ayudar socialmente — marcelo tinelli (@cuervotinelli) 26 de diciembre de 2016