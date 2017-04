Tiroteo en una escuela de California: mató a una maestra y se suicidó

10 abril 2017 / 16:30

Al menos dos personas murieron en un tiroteo en una escuela primaria del sur de California, Estados Unidos. La zona fue completamente aislada y el atacante está neutralizado. Dos personas más habrían resultado con heridas de gravedad.

La escuela North Park de la ciudad de San Bernardino fue rodeada por la Policía. Hasta el momento no se difundieron las identidades de las víctimas pero se confirmó que el atacante se suicidó luego de matar a una maestra.

“Dos adultos han fallecido en el aula, se cree que es un asesinato seguido de suicidio”, declaró el jefe de la Policía de esa ciudad norteamericana, Jarrod Burguan en su cuenta de Twitter.

Two adults are deceased in a classroom, believed to be a murder suicide. We believe the suspect is down and there's no further threat.

— Chief Jarrod Burguan (@SBPDChief) 10 de abril de 2017