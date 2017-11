Un sector de la Iglesia reclama una propiedad del Microcentro y solicita desalojo de una familia

16 Noviembre 2017 / 08:00

Una antigua casona ubicada en Rioja al 600 se encuentra en disputa por estos días al existir un reclamo por parte del Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires, desde donde alegan ser propietarios de la misma, y donde habita una familia que asegura haberla adquirido años atrás. Este sector de la Iglesia pide el desalojo de esta familia.

Beatriz Benegas, quien habita la vivienda,, expresó que el juicio lleva seis años. Y afirmó que ella y su esposo compraron la casa en el año 1990, la cual en ese entonces era propiedad de una mujer la cual aseguran que conocían y habían forjado un lazo de amistad, por lo que esta les ofreció venderles el inmueble. Beatriz comentó que el precio que debieron pagar por la casa fue de 23 cuotas de 600 dólares, lo que contabiliza un total de 13800 dólares, teniendo en cuenta la economía de aquél momento.

Lo que sucedió al tiempo de realizada esta operación es que la mujer dueña de la vivienda falleció y nunca pudieron tener la escritura de la casa. Esto se sumó a que la propietaria original había suscripto a lo que se conoce como “voto de pobreza”, por lo cual una vez fallecida donaba sus bienes a organizaciones eclesiásticas. En este caso, a la Fundación Cardenal Ferrari, quienes iniciaron este juicio y reclaman por la casa.

La damnificada manifestó que viajó a Buenos Aires para intentar lograr una conciliación pero no tuvo respuesta, hizo lo propio con el Arzobispado de Rosario, donde fue recibida por el arzobispo Eduardo Martín, quien se desligó de toda responsabilidad y le manifestó que el no tenía nada que ver. “Mi nieto está por tomar la comunión, y el otro día me agarra y me dice: abuela, no puedo creer que la Iglesia nos haga esto”, dijo y agregó que espera que sea tenida en consideración su situación y se pueda llegar a una solución.