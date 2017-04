Un vecino lindero a la seccional 5° había levantado un paredón por miedo a una fuga

26 abril 2017 / 11:18

El móvil de LT3 estaba en la zona de Italia al 2100 donde en horas de la madrugada se dieron a la fuga 10 presos de la comisaría 5° quienes hasta el momento siguen prófugos. Vecinos del barrio, se acercaron para reclamar que la situación de ser linderos a la dependencia policial les trae aparejados una gran cantidad de molestias.

“Hay más de 40 presos y realmente los gritos, los ruidos, los olores, no se puede estar ahí, esto es un barrio, no puede haber tantos presos ahí. Durante la noche y hasta la madrugada juegan al fútbol, gritan, es una fiesta no es una cárcel eso. La gente del edificio no pueden dormir, yo tuve que levantar una pared porque me di cuenta que si habia posibilidad de escape se iban a meter en mi casa, por eso se escaparon para el otro lado. Hemos realizado varios reclamos al secretario de Pullaro y nos dijeron que sacaron los presos y de hecho lo hicieron, habían quedado 20 que es la capacidad que tiene y ahi hubo una tranquilidad. Duró 20 días” relató uno de los vecinos.