UTA Rosario: “Nosotros solamente paramos porque somos orgánicos”

6 abril 2017 / 10:10

El titular de la Unión de Tranviarios y Automotores, Manuel Cornejo, habló en el programa Primera Edición y se refirió al paro nacional que se registra en el día de la fecha y manifestó que en su sector el acatamiento es del 100 %, pero que personalmente no les parece que este paro tenga sentido.

“Este es un paro político, un paro que la CGT se vio presionada en una marcha que hicieron anteriormente y largaron este paro que no tiene sentido. Acá la gente pierde un día de trabajo, que me diga la CGT que va a cambiar mañana, ¿Acaso el gobierno va a cambiar el plan económico? No. La situacion del país no está bien y la gente no puede perder un día de trabajo como va la cosa” manifestó Cornejo.