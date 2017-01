Video: Protesta e incidentes cerca del Capitolio antes de la jura de Trump

20 enero 2017 / 15:00

Cientos de manifestantes con máscaras y vestidos de negro provocaron incidentes este viernes en el centro de Washington, lanzando piedras y rompiendo vidrieras, según constataron periodistas de la AFP.

La policía usó gases lacrimógenos para dispersarlos. La vidriera de un café Starbucks y un local de comidas rápidas fue destrozada poco antes de que Donald Trump preste juramento en el Capitolio.

No es la primera vez que ocurren estas expresiones de desencanto para con Trump. Ya en distintos eventos durante la campaña, y al día después de la votación que le dio la victoria, los votantes opositores al multimillonario salieron a las calles a repudiar los resultados de la jornada electoral.

Protesters take to the streets of Washington ahead of Donald Trump's #inaugurationhttps://t.co/3dAngYF0eY pic.twitter.com/cWx5pKBs4U

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) 20 de enero de 2017