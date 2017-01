Video: Trump respondió por Twitter a las masivas marchas en su contra

23 enero 2017 / 7:52

El presidente estadounidense respondió este domingo por medio de la red social a las multitudinarias manifestaciones que el sábado se realizaron en su contra a lo largo de todo el país.

Trump señaló en su cuenta de Twitter (pese a que también cuenta con la oficial asignada al presidente:(@POTUS) que las celebridades que arroparon y asistieron a esas marchas, entre ellas las cantantes Madonna y Alicia Keys, las actrices Scarlett Johanson, Ashley Judd y América Ferrera, y el cineasta Michael Moore, “dañaron gravemente la causa”, según consignó la agencia de noticas EFE.

El sábado, 670 ciudades estadounidenses fueron escenario de las llamadas Marchas de las Mujeres, que se celebraron para enviar un mensaje de resistencia contra la Presidencia de Trump y contaron con una asistencia de más de un millón de personas en total, y en otras 70 de todo el mundo.

Peaceful protests are a hallmark of our democracy. Even if I don't always agree, I recognize the rights of people to express their views.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 22, 2017