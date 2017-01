11 enero 2017 / 9:18

Si bien se anunciaba el aumento en el precio de las naftas para la fecha, tras una recorrida del móvil de LT3 por las principales estaciones de servicio de la ciudad, Axion, Petrobras YPF y Shell y los precios siguen exactamente iguales.

Un empleado de una de estas estaciones de servicio habló con Pablo Kassabian y confirmó que “todavía no se ha efectuado el aumento, no nos dijeron nada sobre el tema, pero por lo pronto no tenemos orden de cambiar los precios”.